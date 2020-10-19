Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı istikametinden Yunak karayoluna seyir halinde olan Ali Ç. (69) idaresindeki buğday yüklü traktör ile Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan Recep I. (57) idaresindeki otomobil, Akşehir Karayolları Kavşağında çarpıştı. Traktör römorkunun altına giren otomobil, yaklaşık 25 metre sürüklendi. Kazada, otomobil sürücüsü Recep I. ile aynı araçta bulunan Fadime I. (60) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya’da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
19.10.2020 - 17:10 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Akşehir ilçesinde buğday yüklü traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : konya,akşehir,
740119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740119.aspx
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