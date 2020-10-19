Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı istikametinden Yunak karayoluna seyir halinde olan Ali Ç. (69) idaresindeki buğday yüklü traktör ile Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan Recep I. (57) idaresindeki otomobil, Akşehir Karayolları Kavşağında çarpıştı. Traktör römorkunun altına giren otomobil, yaklaşık 25 metre sürüklendi. Kazada, otomobil sürücüsü Recep I. ile aynı araçta bulunan Fadime I. (60) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.