Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğanşehir ilçesi Kasımlar Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının tespit edildiği ifade dildi. Açıklamada, "Doğanşehir ilçesi Kasımlar Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 19 Ekim 2020 tarihi saat 15.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
19.10.2020 - 22:01 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da bir mahalle yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Etiketler : Malatya,
740168 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740168.aspx
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