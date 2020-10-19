Edinilen bilgiye göre, Ardahan istikametine giden Özgür C. yönetimindeki 75 AAB 995 plakalı kamyonet, Ardahan-Hanak karayolu Çayağzı köyü mevkiinde yola giren koyunlara çarpınca şerit değiştirdi.
Şerit değiştiren kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile karşı yönden gelen Kemal Çelik idaresindeki 75 T 0805 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.
Kazada taksi sürücüsü Kemal Çelik (61) olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz belirlenemeyen 2 yolcu ile kamyonet sürücüsü Özgür C. yaralandı.
Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yolculardan biri, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada küçükbaş hayvanlardan 31'i de telef oldu.