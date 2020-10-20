Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Erzurum Valiliği binasının yanında bulunan parkta traktörünün üzerine çıkarak boğazına bıçak dayayan R.Ö. polisi alarma geçirdi. Polisin uzun süre ikna çabalarına rağmen elindeki bıçağı bırakmayan yaşlı adam evini yaptırmak için yardım istedi. Bu sırada makamına geçmek üzere yoldan geçen Erzurum Valisi Okay Memiş aracını durdurarak yaşlı adamın yanına geldi. Şahsı konuşarak ikna eden Vali Okay Memiş, şahsın sorunuyla ilgileneceğine dair söz verdi. Vali Okay Memiş, daha sonra elindeki bıçağı bırakarak traktörden aşağı inen yaşlı adamla makamına geçti.