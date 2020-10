Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ta kendine özgü küçük bir atölye açan Seher Yılmaz, yaklaşık 16 yıl önce boncuk sanatına merak sardı. Hobi olarak başladığı işi mesleğe dönüştürerek kendini geliştiren Yılmaz, 48 ev hanımına ek gelir sağladı. 48 ev hanımı ile birlikte aile gibi olduklarını belirten Yılmaz, "Bu işe hobi olarak başladım. Evde kendi kıyafetlerime boncuk işlemeler yaptım. Hobi olarak yaparken çok hoşuma gitti ve araştırmalara başladım. Büyük şehirlerden parça başına işler aldım. İşime ilk önce 5 arkadaşımla beraber başladım ve iş yerimi açtım. İlanlar vererek ev hanımlarını topladım. Zonguldak’ta benden başka bu işi yapan yoktu. Ev hanımlarına ek gelir kazandırdığım için çok mutluyum. 16 yıldır güzel bir şekilde 48 ev hanımı ile birlikte çalışıyorum. Bu işi ilerletmek için daha çok araştırma yapıyorum. Ev hanımlarımız evde çalışarak hem maddi hem manevi evlerine ek gelir sağlıyorlar. Psikolojik olarak da çok rahatladıklarını söylüyorlar. Böyle işleri her ev hanımı evinde yapabilir. Hep birlikte aile olduk ve ailece bu işi yapıyoruz. Kadınlar güçlüdür. Kadınlarımız gerçekten çok becerikli. Buraya geldiklerinde hayran kalıyorum. Az da olsa bir şey kazandırdığımda çok mutlu oluyorum. Az ücret verdiğim zaman üzülüyorum, çok ücret verdiğim zaman ise onlardan daha çok seviniyorum. Hepsini çok seviyorum çünkü bir aile olduk. Geziler düzenliyoruz yeri geliyor piknikler yapıyoruz. Çok güzel bir diyaloğumuz var. Her kadın her işi başarır" dedi.