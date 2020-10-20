Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan çalışmalarda, Fuzuli Caddesi üzerinde dur ikazına uymayarak kaçan plakasız motosiklet ara sokak içerisinde yakalandı. Yapılan motor ve şase sorgusunda hurdaya ayrıldığı, sürücünün ehliyetinin olmadığı anlaşıldı.

Sürücüye toplamda 6 bin 726 TL trafik cezası uygulandı. Motosiklet otoparka çekildi.