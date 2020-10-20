Olay, Samsun'un Ondokuz Mayıs ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesini yavuz temizlemek için kazanda ısıttığı suyun içine dengesini kaybederek düşen 7 yaşındaki T.A., yanarak yaralandı. Ailesi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Korkunç! 7 yaşındaki çocuk kaynar su kazanına düştü
20.10.2020 - 18:44 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 18:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da kaynar su dolu kazanın içerisine düşen 7 yaşındaki çocuk yanarak hastanelik oldu.
Etiketler : samsun,kazan,kaynar su,
740368 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740368.aspx
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