Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oysu köyünde bulunan Ekrem D. (31) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı ile ilgili istihbari bilgi aldı.Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ekrem D.'ye ait evde yapılan aramada, çatı kısmında çarşaf üstüne kurutmak için serilmiş 4 kilo 608 gram kubar esrar, 11 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu içmede kullanılan 1 adet aparat ele geçirildi. Ev sahibi Ekrem D. ve evde yanında bulunan K.Ö. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki sorgu işlemlerinin tamamlamasının ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.