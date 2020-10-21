Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Suriye'nin Halep kentinde bir müzenin yağmalanması sonucu Türkiye’ye getirildiği düşünülen İbranice, ceylan derisine el yazısıyla işlendiği belirlenen piyasa değerinin 1 milyon ABD doları olduğu iddia edilen İncil KOM Şube ekiplerinin de destek verdiği operasyonla ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.