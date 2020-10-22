Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orijinal hali moloz taş örgülü duvarlar ve düz toprak dam şeklinde restore edilen camide çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Hazreti Ömer zamanında İran’ın fethi esnasında Abdullah Bin Ömer komutasındaki İslam ordusunun 3 kumandanından biri olan Emir Şaban Hazretleri, Hicri takvime göre 635 yılında Medlerden alarak Çukurca’yı fethetmiştir. Akabinde Emir Şaban Camisi’ni yaparak buradaki yöre halkına İslam’ı anlatmış ve asırlardır yöre halkı İslam’ı benimsemiştir. Bu kadar önemli tarihi bir eserin günümüze kadar gelmesi, yöre halkının bu emaneti ne kadar sahiplendiğinin bir örneğidir. Fakat yılların vermiş olduğu coğrafik koşullar maalesef eserlerin yıpranmasına neden olmaktadır. İlçe halkı olarak çok önemsediğimiz ve aynı zamanda bölgemizdeki inanç turizmi için çok önemli olan Emir Şaban Camisi’nin restorasyon çalışması her aşamasında eski haline uygun bir şekilde yapılıyor olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hakkari Valiliğimizin titizlikle yürüttükleri bu çalışma büyük bir önem taşımaktadır. İnşallah yapılan bu restorasyon çalışmalarının sonunda tarihi camimizin eski haline dönüşmesiyle birlikte tarihi Kale Evlerinin tamamının restorasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi için kaynak çalışmalarımız devam edecektir. Bizler artık Çukurca’nın adının terörle değil tarihi ve kültürüyle dünyanın gündeminde yer almasını istiyoruz. Çukurca çok büyük acılar yaşayarak onlarca şehit verdi. Bizler artık Cumhurbaşkanımızın sayesinde oluşan bu huzur ve güzel iklimin devamı için elbirliği ile mücadelemize devam edeceğiz. İlçemizin inanç turizmi haline gelebilmesi için her türlü çalışmalara öncülük yapacağız” dedi.