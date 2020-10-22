Arnavutköy'de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken, kazada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Arnavutköy'de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı
22.10.2020 - 10:19 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy'de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken, kazada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Etiketler : Arnavutköy,
740769 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740769.aspx
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