Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya’da tırnakçılık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Zanlıların İran uyruklu Samir Razaeınıkoo (39) ve Mahdı Razaeınıkoo (34) olduğunu belirleyen polis, yaptığı takip neticesinde zanlıların Antalya’ya gittiğini ve burada oturma izinleri olduğunu öğrendi. Antalya polisiyle ortak düzenlenen operasyonla zanlılar Konyaaltı ilçesindeki evlerinde yakalanarak Konya’ya getirildi. Araçla dolaşarak bakkal, dükkan ve alışveriş merkezi gibi yerlerden tırnakçılık yaptığı belirlenen zanlıların Konya’da 6 bin 800 lira olmak üzere Niğde, Aksaray ve Adana illerinde toplam yaklaşık 20 bin lira dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.