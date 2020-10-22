Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışında yaşayan Mehdi Akıncı, tatile geldiği İzmir’de bindiği taksiden inerken çantasını unuttu. Akıncı, içinde 1500 euro (yaklaşık 14 bin TL), 6 bin TL ve pasaport olan çantasının bulunması için İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yardım istedi. Bu arada çantayı fark eden taksici Recep Alpboğa da durumu ilgililere bildirdi. Paralarına ve pasaportuna kısa sürede kavuşan Akıncı, şaşkınlığını gizleyemedi. Akıncı, "Doğrusu umudu kesmiştim, benim için büyük sürpriz oldu. Ne kadar teşekkür etsem az" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksici Recep Alpboğa’yı plaket vererek kutladı. Anık, İzmir’deki tüm taksicilerin aynı duyarlılıkta olduğunu söyleyerek, “Araçlarımızda unutulan, düşürülen eşyaların tesliminde örnek başarıya sahibiz. Bundan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.