Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyü Dere mevkisi ve Kadirli ilçesine bağlı Mezretli köyü Dutlu mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince yapılan operasyonda 7 kişi kaçak kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan D.Ö., H.Ö., B.K., A.M.A., M.A., A.A. ve H.A. isimli şahıslar hakkında izinsiz kazı yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Osmaniye'de kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü
22.10.2020 - 11:25 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’nin Düziçi ve Kadirli ilçelerinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : osmaniye,düziçi,kaçak kazı,
740798 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740798.aspx
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