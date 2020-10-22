Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyü Dere mevkisi ve Kadirli ilçesine bağlı Mezretli köyü Dutlu mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince yapılan operasyonda 7 kişi kaçak kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan D.Ö., H.Ö., B.K., A.M.A., M.A., A.A. ve H.A. isimli şahıslar hakkında izinsiz kazı yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.