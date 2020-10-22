Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tosmur Mahallesi'ndeki sahilden iki arkadaşıyla denize giren Rusya uyruklu Svetlena Syrbu (27), bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının çabalarına rağmen denizde kaybolan Syrbu için sahil güvenlik ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerince yürütülen yaklaşık 8 saatlik aramanın sonucu Syrbu'nun cenazesi, Alanya Kalesi açıklarında bulundu. Syrbu'nun cenazesinin, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.