İlçeye bağlı Yeşilköy'de, Covid-19 vakaları tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köyün giriş ve çıkışı kapatıldı. Öte yandan, köyde 17 hanede 23 pozitif vaka, 75 temaslı tespit edildiği öğrenildi.
Zonguldak'ta bir köy karantinaya alındı
22.10.2020 - 12:52 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 12:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : zonguldak,koronavirüs,karantina,gökçebey,
740834 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740834.aspx
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