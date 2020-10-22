Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesinde bulunan sanayi sitesinde kafasından vurulmuş halde bulunan Muhammed Al Halıd (20) isimli yabancı uyruklu genç, iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kafasından vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti
22.10.2020 - 12:55 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te kafasından vurulmuş halde bulunan yabancı uyruklu genç hayat mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : gaziantep,nizip,silah,
740835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740835.aspx
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