Hatay'da özel bir hastanede gıda zehirlenmesi şüphesiyle entübe olan ve solunum güçlüğü çeken 1.5 yaşındaki İlayda Tunç'ın imdadına devlet yetişti. Hatay'dan hava ambulansı ile alınarak Kayseri'ye getirilen minik İlayda, Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Minik İlayda'nın elini devlet tuttu
22.10.2020 - 14:21 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gıda zehirlenmesi nedeniyle Hatay'da yatırıldığı hastanede entübe olan ve solunum güçlüğü çeken 1.5 yaşındaki İlayda Tunç, hava ambulansı ile Kayseri'ye getirilerek tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayseri,hatay,ilayda tunç,helikopter,
740860 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740860.aspx
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