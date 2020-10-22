Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'da özel bir hastanede gıda zehirlenmesi şüphesiyle entübe olan ve solunum güçlüğü çeken 1.5 yaşındaki İlayda Tunç'ın imdadına devlet yetişti. Hatay'dan hava ambulansı ile alınarak Kayseri'ye getirilen minik İlayda, Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.