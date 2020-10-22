Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, kentin turizm merkezlerini incelemek için Bolu’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un valilik programı sırasında görevli 2 trafik polisinin maske takmadığını gördü. Erdoğan, telsizden anons yaparak, maske takmayan 2 trafik polisi hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istedi. Emniyet müdürünün talimatı üzerine 2 trafik polisine, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle idari ceza uygulandı.