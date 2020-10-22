Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, kentin turizm merkezlerini incelemek için Bolu’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un valilik programı sırasında görevli 2 trafik polisinin maske takmadığını gördü. Erdoğan, telsizden anons yaparak, maske takmayan 2 trafik polisi hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istedi. Emniyet müdürünün talimatı üzerine 2 trafik polisine, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle idari ceza uygulandı.