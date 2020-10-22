Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 12.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, tali yoldan caddeye bisikletiyle kontrolsüz şekilde çıkan yabancı uyruklu Svetlana Stolbun ilçe merkezine seyir halinde olan Adem Ç. (44) idaresindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle altında kaldığı kamyonun sol yan dingil tekeri Stolbun’un üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Stolbun yaşamını yitirdiği belirlendi. Rus uyruklu ve 45 yaşlarında olduğu tahmin edilen Stolbun’un cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morguna konuldu. Olay sonrası kamyonun sürücüsü Adem Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.