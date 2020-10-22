Alınan bilgiye göre, Terme ilçesinde Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Soner Şahin'in kullandığı otomobil, önündeki aracın aniden şerit değiştirmesiyle beraber sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjdeki ağaçlara ve bariyerlere çarparak durabilen araç kullanılamaz hale gelirken, araç içerisindeki yolcular kazayı burunları bile kanamadan atlattı.
Kazada pert olan araçta burunları bile kanamadı
22.10.2020 - 16:15 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaçlara çarpan otomobil pert olurken, araç içerisindeki yolcuların burnu bile kanamadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : samsun,trafik kazası,
740887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740887.aspx
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