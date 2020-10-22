Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesinde filyasyon ekibindeki sağlık görevlilerinin şiddet ve hakarete uğradığı bildirildi.

Saldırının failinin, polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Koronavirüs salgınının bertaraf edilmesi için canla başla mücadele eden fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelik bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı ve olayın hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyuna duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.