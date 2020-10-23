Türk Hava Yolları (THY)'nda uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ve İzmir'in Çeşme ilçesine yerleşen kaptan pilot Metin Pekoğlu'na Covid-19 teşhisi konuldu. Virüse yenik düşen Pekoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Metin Pekoğlu'nun, Çeşme'de toprağa verileceği belirtildi.