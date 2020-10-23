Türk Hava Yolları (THY)'nda uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ve İzmir'in Çeşme ilçesine yerleşen kaptan pilot Metin Pekoğlu'na Covid-19 teşhisi konuldu. Virüse yenik düşen Pekoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Metin Pekoğlu'nun, Çeşme'de toprağa verileceği belirtildi.
Emekli kaptan pilot koronavirüse yenik düştü
23.10.2020 - 13:55 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY)'ndan emekli olan kaptan pilot Metin Pekoğlu, koronavirüsü ile mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : metin pekoğlu,koronavirüs,covid-19,
741132 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741132.aspx
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