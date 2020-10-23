Ahmet Küçük'ün kullandığı şehir içi yolcu minibüsü, tekerleğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan 5 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.