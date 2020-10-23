Ahmet Küçük'ün kullandığı şehir içi yolcu minibüsü, tekerleğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan 5 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın'da yolcu minibüsü devrildi: 5 yaralı
23.10.2020 - 15:42 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Germencik ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler : aydın,germencik,kaza,
741162 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741162.aspx
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