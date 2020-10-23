Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Trabzonspor'da bir futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi pozitif vaka!
23.10.2020 - 16:52 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trabzonspor,covid-19,koronavirüs,
741188 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741188.aspx
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