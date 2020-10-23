Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Trabzonspor'da bir futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.