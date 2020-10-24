Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Kutlay D. yönetimindeki otomobil Göçmen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen otomobil bir otelin bahçesindeki elektrik direğine çarptı. Otel girişindeki vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Hasar gören direkteki elektriğin kesilmesinin ardından sürücü kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Büyük tehlike atlattık"

Otel bahçesinde ailesiyle masada oturduklarını anlatan bir vatandaş, "Frene dokunmasıyla dönüp baktık, kazayı gördüm. O an dondum kaldım. Frenle birlikte araba 2 teker üzerinde geldi. Yanlamasına geldi, elektrik direğine çarptı kaldı. Aramızda 4 metre kaldı" dedi.

Diğer bir vatandaş ise sürücünün aşırı süratli olduğunu ileri sürerek, elektrik direği olmasıydı aracın otele gireceğini ifade ederek, kazayı ucuz atlattıklarını kaydetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.