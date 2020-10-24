Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 20 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ilk temel depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek ve yanında bulunan Petek Sitesi'nin olduğu yerde atılarak başladı. O bölgede yıkımların tamamlanmasının hemen ardından başlayan çalışmalar 7 ay sürdü. Harput mimarisinden esinlenilen 9 bloklu 179 konutun bulunduğu site tamamlandı. Geçtiğimiz ay kura çekimi yapılan site evlerinin anahtarları, Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın katılımıyla hak sahibi vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. 3’üncü kat, 13 numaralı dairenin hak sahibi Neslihan Temiz’e evinin anahtarını Vali Erkaya Yırık verdi.

Vali Erkaya Yırık konuşmasında, “Yaklaşık bir ay önce 24 Ocak tarihinde meydana gelen depremde evlerini kaybetmiş olan Dilek Sitesi’nin sakinlerine çektiğimiz kurayla evlerini ve bloklarını belirlemiştik. Bugün itibariyle Neslihan Temiz’e kendisine o gün orada çıkmış olan 3’üncü kat 13 numaralı dairenin anahtarını devlet büyüklerimiz adına takdim ediyorum. Cumhurbaşkanı’mızın tensipleriyle yapılan bu işlemde de sizlere selamlarını sevgilerini iletiyorum. Hayırlı olsun” dedi.