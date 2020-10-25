Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Berke Barajı eteklerinde 3 gün önce başlayan orman yangını hala söndürülemedi. Yangının sarp yerde olduğundan dolayı karadan müdahale edilemediği bildirilirken, söndürme çalışmaları havadan devam ediyor.
Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
25.10.2020 - 00:42 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 00:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Berke Barajı yakınlarında 3 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Etiketler : osmaniye,yangın,düziçi,
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