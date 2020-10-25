Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi sanayi girişinde yaşandı. Sercan D.’nin kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Araçla birlikte uçuruma yuvarlanan 4 kişi, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkıp yürüyerek yukarı çıktı. Olay yerine çağrılan ambulanslarda tedavi altına alınan şahısların hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.