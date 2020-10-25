Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi sanayi girişinde yaşandı. Sercan D.’nin kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Araçla birlikte uçuruma yuvarlanan 4 kişi, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkıp yürüyerek yukarı çıktı. Olay yerine çağrılan ambulanslarda tedavi altına alınan şahısların hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
20 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan yürüyerek çıktılar
25.10.2020 - 12:45 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi yürüyerek yukarı çıktı. Hafif şekilde yaralanan şahıslar ambulansta tedavi edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : şanlıurfa,birecik,trafik kazası,
741603 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741603.aspx
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