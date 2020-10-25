Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul’da bulunan Covid-19 vakalarının Türkiye’nin yüzde 40’ına ulaştığını açıklamasının ardından megakentte denetimler sıkılaştırıldı. Hemen her gün yapılan uyarılar ve denetimlere rağmen vatandaşların uyarıları pek de dinlemediği görüldü. Bunun üzerine Zeytinburnu’nda zabıta ve polis ekipleri hafta sonu mesaisine çıktı. 58. Bulvar Caddesi üzerindeki iş yerlerine tek tek giren ekipler, alınan önlemleri en ince ayrıntısına kadar inceledi. Ekipler, kafe ve lokanta gibi işletmelerde kurallara uyulması noktasında işletmecileri uyardı. İşletmelerin girişinde ateş ölçer ve dezenfektanın bulunması konusunda uyarılarda bulunan ekipler, masalar arasındaki mesafenin 1,5 metre olması gerektiğini belirtti. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının da önemine vurgu yapıldı. Zabıta ekipleri caddede sosyal mesafe kuralına uymadan gezen vatandaşları da anonsla uyardı. Yapılan denetimde maske takmayan bir kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 900 lira para cezası uygulandı.

“Korkuyoruz”

Vatandaşların kurallara uymadığını belirten İbrahim Yüksel, “Korkuyoruz, temkinli davranıyoruz, arada sırada dışarıya çıkıyoruz. Çoğu insan kurallara uymuyor, uyardığımız zaman bizi tehdit ediyorlar. O yüzden kendimizden başka kimseye karışmıyoruz. Devlet cezaları arttıracak ki insanlar biraz daha ciddiye alsın” diye konuştu.