Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesi Halaç köyü Bağlar Tepesi mevkiinde Ali Şabablı (72) kontrolündeki 51 ABB 381 plakalı otomobil ile Sabri Arıkan (35) idaresindeki 51 DZ 806 plakalı traktör çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücüler Şabablı ile Arıkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.