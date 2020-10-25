Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin penceresinin camını silerken birinci kattan yere düşen F.C. (34) adlı kadın yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.