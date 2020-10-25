Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin penceresinin camını silerken birinci kattan yere düşen F.C. (34) adlı kadın yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Pencerenin camını silerken düşen kadın ölümden döndü
25.10.2020 - 17:11 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da evinin penceresinin camını silerken düşen kadın hastanelik oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : samsun,ilkadım,
741659 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741659.aspx
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