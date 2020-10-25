Olay, Çankaya ilçesi 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda meydana geldi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, sokak köpeğinin yaya geçidinde insanlarla birlikte kırmızı ışıkta beklemesi dikkat çekti. Vatandaşlarla birlikte bekleyen sokak köpeği, yayalara yeşil yanınca hareket etti.
Sokak köpeği yolun karşısına geçmek için yeşil ışığı bekledi
25.10.2020 - 23:55 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir sokak köpeğinin vatandaşlarla birlikte yaya geçidinde yeşil ışığının yanmasını beklemesi görüntülendi.
Etiketler : sokak köpeği,yeşil ışık,trafik,
741724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741724.aspx
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