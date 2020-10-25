Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çankaya ilçesi 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda meydana geldi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, sokak köpeğinin yaya geçidinde insanlarla birlikte kırmızı ışıkta beklemesi dikkat çekti. Vatandaşlarla birlikte bekleyen sokak köpeği, yayalara yeşil yanınca hareket etti.