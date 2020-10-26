Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahısların üst, ev ve araç aramalarında 50 gram metamfetamin ,100 gram eroin maddesi, 40 gram bonzai maddesi, 45 gram esrar maddesi ve 3 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.