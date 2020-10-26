Kaza, sabah saatlerinde Bursa-İzmir yolu Gölyazı Mevkisi'nde meydana geldi. Dorseli tırın yan yatması sonucu yol araç trafiğine kapandı. Polis ekiplerinin güvenlik önlem aldığı yolda yan yatan tır kaldırıldıktan sonra ulaşım yeniden açıldı.