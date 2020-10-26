Kaza, sabah saatlerinde Bursa-İzmir yolu Gölyazı Mevkisi'nde meydana geldi. Dorseli tırın yan yatması sonucu yol araç trafiğine kapandı. Polis ekiplerinin güvenlik önlem aldığı yolda yan yatan tır kaldırıldıktan sonra ulaşım yeniden açıldı.
Bursa-İzmir yolunda tır yan yattı yol trafiğe kapandı
26.10.2020 - 09:18 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da tırın yan yatması sonucu yol araç trafiğine kapandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,
741775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741775.aspx
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