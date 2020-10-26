Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bölge ülkeleriyle ABD’nin bağlarını güçlendirmek ve Çin’in bölgede artan etkisine karşı stratejik ilişkileri geliştirmek amacıyla Hindistan’a resmi ziyarette bulundu. Pompeo, başkent Yeni Delhi’de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’la, Savunma Bakanı Esper ise Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile bakanlık binasında görüşme gerçekleştirdi.



Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Esper’in ziyareti sırasında Hindistan ve ABD arasında adı Jeo-Uzamsal İşbirliği Temel Değişim ve İşbirliği Anlaşması (BECA) olan ve iki ülke arasında uydu verilerinin paylaşılmasına izin veren askeri anlaşma imzalandığı duyuruldu. Anlaşma ile iki ülke arasındaki stratejik bağların derinleşeceği belirtilen açıklamada, "İki bakan, BECA'nın ziyaret sırasında imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi" denildi.

BECA ile Hindistan'ın füzeler ve insansız hava araçları gibi silahları daha etkin kullanmasını sağlayacak olan deniz ve havacılık alanındaki topografik verilere erişmesine izin verilecek.



Hindistan Bakan Pompeo’nun 5 günlük Asya gezisinin ilk durağı olurken, Pompeo’nun ilerleyen günlerde Sri Lanka, Maldivler ve Endonezya’yı ziyaret etmesi bekleniyor.