Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde yaşayan bir ailede korona virüs semptomları yaşandı. Semptomlar üzerine eve 5 ambulans gönderildi. Geçtiğimiz günlerde misafirliğe gelen kişinin testinin pozitif çıktığını ifade ederek evin kapısına çıkan bir kadın, “Bizde korona var gelmeyin” diye bağırarak komşularını uyardı. Evde yaşayan 2 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Pandemi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, diğerleri ise evde karantinaya alındı. Filyasyon ekipleri, aile ile temasta bulunan vatandaşlara yönelik çalışma başlatacak.