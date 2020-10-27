Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlerdir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklakları yarından itibaren belirgin bir şekilde düşmeye başlıyor. Yarından itibaren yurdun batı kesimlerinde başlayacak ve 4 gün sürecek yağışların etkisiyle sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek.

Yarından itibaren dört gün boyunca Marmara ve Ege Bölgesi'nin yağış alması öngörülüyor

Çarşamba akşamından başlayarak pazara kadar, yaklaşık 4 gün boyunca, yağış ve yaklaşık olarak 8 ila 10 derece arasında hava sıcaklığında düşüş bekleniyor.

Hafta sonu kış havası yaşanacak

Özellikle hafta sonu havanın çok soğuk olması beklenirken soğuklar kar soğuklarına yakın seyredecek.

Gün içerisinde aralıklı devam edecek olan yağışlar, tam olarak kış yağmurlarını andıracak.

Özellikle İstanbul'da bazı zamanlarda kuvvetini artıracak yağışlar dört gün boyunca devam edecek.

Yağışlar perşembe günü tüm Batı Karadeniz'i; Antalya, Eskişehir ve Ankara'nın da bazı illerini etkileyecek.

Ege Bölgesi'nde ise özellikle İzmir, Aydın, Muğla hattı boyunca şiddetli yağışlar bekleniyor. Bölgede yağışlarla birlikte dolu, sel ve sağanak gibi hava olayları görülebilir. Yaz aylarının kurak geçmesinin ardından beklenen sonbahar yağmurlarının olmaması barajların doluluk oranına etki etti. İstanbul'da azalan baraj doluluk oranı hakkında endişeler sürerken, beklenen dört günlük yağışın barajlara etki edeceği öngörülüyor.