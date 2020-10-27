Edinilen bilgiye göre kaza, Ahlat-Malazgirt karayolu üzerindeki Kızılyusuf köyü mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır’dan Muş’un Malazgirt ilçesine gelen Murat Şahin yönetimindeki araç, kontrolden çıkarak yolun kenarına savruldu. Kazada araç sürücüsü Murat Şahin olay yerinde yaşamını yitirirken, arka koltukta bulunan Ali Gül ise yaralandı. Yaralı Ali Gül Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Malazgirt'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
27.10.2020 - 14:55 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş'un Malazgirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Etiketler : Muş,
742115 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742115.aspx
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