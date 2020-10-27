Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sarıuşağı Mahallesi'nde su deposu inşaatında meydana gelen olayda işçi N.D., freni boşalan kamyonetin altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri; N.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından N.D.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.