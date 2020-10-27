Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sarıuşağı Mahallesi'nde su deposu inşaatında meydana gelen olayda işçi N.D., freni boşalan kamyonetin altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri; N.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından N.D.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Freni boşalan kamyon altında kalarak hayatını kaybetti
27.10.2020 - 15:00 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir'de freni boşalan kamyonetin altında kalan işçi öldü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sarıuşağı Mahallesi'nde su deposu inşaatında meydana gelen olayda işçi N.D., freni boşalan kamyonetin altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri; N.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından N.D.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fren,kamyon,işçi,
742117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742117.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER