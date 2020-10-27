Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik'e 5 kilometre uzaklıkta olan Pelitözü göletinde avcılık yapan Cihat Öztürk, 27,5 kilo ağırlığında dev sazan balığı yakaladı ve görüntüledikten sonra tekrar suya bıraktı. Gölette 2015 yılından bu yana sportif balıkçılık anlamında birçok aktivitenin düzenlendiğini kaydeden Pelitözü Gölpark Saha Sorumlusu Tamer Sargıl, 'Yakala Bırak' sportif balıkçılık aktivitelerini anlattı. Sarıl, "Bu çerçevede Pelitözü göletinde yaptığımız bu tür aktiviteler ile hem Bilecik’imizin güzelliklerini duyurmak, hem de çocuklarımız ve yeni nesillere temiz ve zengin bir doğal güzelliği bırakmanın önemini hissettirmek istiyoruz. Bizim de denetimimiz çerçevesinde insanlar burada sportif balıkçılık yapabiliyorlar. Yakalanan bu balık ile Bilecik’in sesini bir kez daha duyurduğumuz için çok mutluyuz’’ ifadelerini kullandı.

Sargıl, yakalanan balık hakkında sosyal medya ağlarında birçok tebrik ve teşekkür mesajları aldıklarını da sözlerine ekledi.