Kent merkezine yakın bir bölgedeki çöp toplama sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman bulutuna neden olan yangına, Karabük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. İş makineleriyle de destek verilen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Karabük'teki yangın kontrol altına alındı
28.10.2020 - 01:25 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 01:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'te, çöp toplama alanında çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Etiketler : karabük,karabük yangın,
742220 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742220.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER