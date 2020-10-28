Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gece Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Emniyet Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan iki iş yerine havalandırma penceresinin demir korkuluklarını kırıp giren hırsız, içeride bulunan 2 televizyon ile 1 bilgisayarı, iş yerine ait motosiklete yükleyerek çaldı.

Güvenlik kamerasına yakalandı

Şahıs çaldığı malzemeleri götürürken yolda motosikletin yakıtı bitti. Olay yerine yakın bir petrol istasyonuna giren şahıs, motosiklete yakıt alırken güvenlik kamerasına yakalandı. Yüzünde cerrahi maske olan şahsın dikkat çekmemek için iş yerinden aldığı bir işçi önlüğünü giydiği gözlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.