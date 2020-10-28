Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verilen araçların sahipleriyle iletişime geçip, aracı test sürüşü yapma bahanesiyle alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda şüpheli Mehmet Ü. (42), 23 Ekim'de Kartal'da aynı yöntemle çaldığı araçta yakalandı. Mehmet Ü.’nün 5 otomobil, küçükbaş hayvan ve plaka hırsızlığı olaylarının faili de olduğu tespit edildi. Şüphelinin 3 oto hırsızlığı, 6 evden hırsızlık, 2 açıktan hırsızlık, 1 hayvan hırsızlığı, 29 dolandırıcılık, 8 güveni kötüye kullanma, 7 resmi belgede sahtecilik, 1 yağma, 1 kasten öldürme, 1 adet 6136 SKM, 2 yaralama, 2 kişilerin huzur ve sükununu bozma ve 7 tehdit suçundan olmak üzere toplam 70 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Ü. tutuklanırken, olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.