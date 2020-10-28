Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda; bunalıma girdiği iddia edilen O.E., silahla kafasına ateş etti. Ağır yaralanan O.E., yakınlarının ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.