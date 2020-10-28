Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ormanlı beldesinde bir kişinin kaçak sahte içki ürettiği bilgisi üzerine inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından İ.A'yı ikametinde izinsiz içki ürettiği iddiasıyla gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.