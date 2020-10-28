Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. İsmail Beşikçi Caddesinde ikamet eden 26 yaşındaki Dindar Gür, 4 gün önce akşam saatlerinde evden çıktı. Bir süre kendisinden haber alamayan aile üyeleri, durumu polise bildirdi. Dindar Gür'ün babası Müfit Gür, oğlum pazar günü akşam saatlerinde evden çıktığını, o günden beri kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Baba Gür, "Her yerde aramamıza rağmen hiç bir haber alamadık. Çocuğumuzun bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
Polis, Gür'ün bulunması için çalışma başlattı.
26 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor
28.10.2020 - 15:45 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 4 gün önce akşam saatlerinde evden çıkan 26 yaşındaki Dindar Gür'den haber alınamıyor.
Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. İsmail Beşikçi Caddesinde ikamet eden 26 yaşındaki Dindar Gür, 4 gün önce akşam saatlerinde evden çıktı. Bir süre kendisinden haber alamayan aile üyeleri, durumu polise bildirdi. Dindar Gür'ün babası Müfit Gür, oğlum pazar günü akşam saatlerinde evden çıktığını, o günden beri kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Baba Gür, "Her yerde aramamıza rağmen hiç bir haber alamadık. Çocuğumuzun bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,kayıp genç,
742371 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742371.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER