Edinilen bilgiye göre olay, Taştepe Mahallesine meydana geldi. Müşteki G.Ç, bin TL borç verdiği şüpheli Ü.L ’den borcunu istediğini, ancak şüphelinin kendisini darp ederek telefonunu aldığını ileri sürdü. Battalgazi Polis Merkezi ekiplerince şüpheli Ü. L telefonla birlikte yakalandı. Telefon müşteki G.Ç isimli şahsa teslim edildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
Alacağını istedi, darp edildi cep telefonu çalındı
29.10.2020 - 10:35 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da iki kişi arasında meydana gelen kavgada, bir kişi alacağını istemesi nedeniyle darp edilerek cep telefonunun çalındığını iddia etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : malatya,taştepe,darp,
742535 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742535.aspx
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