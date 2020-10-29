Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vaka sayısında artış yaşanırken, dün Antalya'daki bir kapalı semt pazarında tedirgin eden görüntüler oluştu. Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki semt pazarında alışveriş yoğunluğu yaşandı. İki katlı pazar neredeyse hınca hınç dolarken, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı gözlendi. Pazarda bazı vatandaşların ve esnafın maske takmadığı gözlendi. Oluşan tablo bazı vatandaşları tedirgin etti. Bazı vatandaşlar pazar içerisindeki kalabalığı görünce alışveriş yapmamayı tercih etti. Pazar içerisinde zabıta ekipleri anons ve birebir uyarılarla maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, maskesini olmayan ya da düzgün takmayan esnaf ile vatandaşlara uyardı. Zabıtanın denetimleri sırasında esnaf ve bazı vatandaşların maskelerini cebinden çıkartıp taktıkları görüldü.

“Maskesiz geliyorlar”

Pazarda maske satan esnaf Fikret Gürlü, "Çoğu takmıyor. Takmayanları uyarıp ücretsiz maske veriyorum” dedi.

Daha önce korona virüse yakalanıp tedavi gören Ahmet Türk de, “Maskesiz geliyorlar. Esnafta takmıyor. Ben hastalığı 15 gün çektim, atlattım. Çok kötüydü” ifadelerini kullandı.