Edinilen bilgiye göre kaza Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Kazada Yeşilyurt’tan Sulusaray ilçesi istikametine gitmekte olan D.A. yönetimindeki otomobil Kaymet Pınarı mevkiinde yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Olay yerine giden Yeşilyurt ilçe kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt kazayla ilgili bilgi aldı. Polis ve Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Otomobil tarlaya savruldu: 7 yaralı
29.10.2020 - 14:43 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde tarlaya savrulan otomobilin içerisinde 7 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tokat,yeşilyurt,trafik kazası,yaralı,
742596 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742596.aspx
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